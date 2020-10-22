Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге будет определять тёплая часть атлантического циклона, центр которого выйдет на юг Финляндии. Благодаря чему температурный фон заметно подрастёт. Об этом 22 октября сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Акватория Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам специалиста, атлантический циклон станет причиной облачной погоды, пройдут дожди.

«В течение наступившего дня и следующей ночи в Санкт-Петербурге может выпасть 7−12 мм осадков. Температурный фон заметно подрастёт и на один-два градуса превысит климатическую норму», — прогнозирует Леус.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в районе +8… +10 градусов, по Ленинградской области +5… +10 градусов. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

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