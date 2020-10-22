Сухум, , 09:53 — REGNUM Неизвестного, который ранее захватил банк и заложников в грузинском Зугдиди (Самегрело-Верхняя Сванетия) и успешно уехал оттуда с деньгами, не пропустят в Абхазию. Об этом 22 октября заявил начальник погранотряда Службы государственной безопасности (СГБ) республики Рустам Латипов Sputnik-Абхазия.

Грузинские СМИ распространили неподтвержденную информацию, будто злоумышленник собирается скрыться на абхазской территории. В погранслужбе заявили, что будут следить, чтобы этого не произошло.

«Силами погранотряда СГБ Абхазии в зоне пограничной ответственности совместно с Россией будут предприняты все необходимые меры по недопущению преступника на территорию Абхазии», — сказал журналистам Латипов.

Напомним, 21 октября неизвестный захватил в банке заложников и потребовал $0,5 млн долларов и гарантии безопасного отхода. К исходу дня он покинул банк и уехал с тремя заложникам и деньгами на предоставленной ему полицейской машине. Позже в МВД Грузии сообщили, что все заложники освобождены, а злоумышленник скрылся.

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