Псков, , 09:58 — REGNUM По данным оперативного штаба от 22 октября, в Псковской области за последние сутки выявили 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более трети из них обнаружено в двух новых очагах заболевания — в Великолукской межрайонной больнице и Псковском областном онкодиспансере.

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"Вместе они дали +36 новых случаев за сутки. Именно такие вспышки приводят к росту статистики в целом», — сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В целом на сегодня в регионе выявлено 6902 случая инфицирования за всё время пандемии. Выздоровели 4411 человек, в том числе 18 за последние сутки. Жертвами болезни стали 68 человек, в том числе один пациент умер за минувшие сутки.

«Учитывая значительно возросшую нагрузку на систему здравоохранения, прошу соблюдать все профилактические меры в общественных местах и на работе. Многие не осознают опасность COVID, пока вирус не коснётся их близких», — обратился к подписчикам своей страницы в соцсети губернатор Псковской области.

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