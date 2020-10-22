Варшава, , 09:47 — REGNUM Ежегодно 22 октября католики всего мира чтят память первого папы Римского польского происхождения — Иоанна Павла II. 22 октября 1978 года в Риме состоялась его инаугурация как нового главы Католической церкви. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

В Польше по данному поводу проходят мероприятия. Свое почтение Иоанну Павлу II выражают не только религиозные, но и общественные, научные и политические деятели.

Так, профессор Павел Борткевич подчеркнул, что с принятием столь почетной должности Иоанном Павлом II, который был этническим поляком, Польша стала страной международного значения. «Иоанн Павел II побуждает нас, поляков, отстаивать свои ценности перед всей Европой. Чтобы нас слушали именно как поляков, как поляков и католиков», — сказал он.

Борткевич подчеркнул, что сегодня, когда «Европейский союз навязывает Польше свои абсурдные идеи, которые жители Польши якобы обязаны принимать за чистую монету», Варшаве особенно нужна память об Иоанне Павле II, чтобы «сохранить достоинство католиков, поляков и европейцев».

Павел Борткевич также напомнил, что приоритетом в учении Иоанна Павла II была защита человеческой жизни и семьи, что также является актуальной темой сегодня в отношениях Варшавы и Брюсселя.

Иоанн Павел II был избран папой 16 октября 1978 года. Инаугурация состоялась 22 октября того же года. Умер 2 апреля 2005 года, 1 мая 2011 года Иоанн Павел II был Католической церковью провозглашен святым. Канонизация состоялась в воскресенье, 27 апреля 2014 года в Риме.