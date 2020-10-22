Москва, , 09:47 — REGNUM Делать компьютерную томографию (КТ) лёгких без назначения врача, чтобы выяснить, заразился ли человек коронавирусной инфекцией, не стоит. Об этом заявил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин.

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Он пояснил, что КТ хорошо выявляет изменения в лёгких, но она не диагностирует инфекции.

«КТ не является методом скрининга. Это значит, что люди, у которых нет никаких респираторных симптомов, не должны делать КТ в целях профилактики, — подчеркнул профессор, слова которого приводит РИА Новости. — Это не имеет абсолютно никакого смысла, загружает систему здравоохранения, мешает работать всем без исключения»,

Тюрин призвал граждан не делать компьютерную томографию «на всякий случай», чтобы её могли пройти пациенты, которым она действительно нужна по показаниям.

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Специалист Минздрава РФ уточнил, что наличие или отсутствие COVID-19 может установить только лабораторная диагностика, ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты.

Как сообщало ИА REGNUM, большое количество пациентов, желающих сделать компьютерную томографию, спровоцировало очереди в поликлиниках. Так, в Пермском крае прокуратура организовала проверку по фактам скопления машин скорой помощи, ожидающих пациентов, которым пришлось стоять в очереди для получения процедуры компьютерной томографии с целью диагностики заболевания. А в Челябинской области надзорное ведомство начало проверку по факту продажи мест в очереди на компьютерную томографию. О таких фактах в Магнитогорске сообщили журналисты.