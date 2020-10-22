Москва, 22 октября 2020, 09:47 — REGNUM Делать компьютерную томографию (КТ) лёгких без назначения врача, чтобы выяснить, заразился ли человек коронавирусной инфекцией, не стоит. Об этом заявил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»
Он пояснил, что КТ хорошо выявляет изменения в лёгких, но она не диагностирует инфекции.
Тюрин призвал граждан не делать компьютерную томографию «на всякий случай», чтобы её могли пройти пациенты, которым она действительно нужна по показаниям.
Читайте также: Прокуратура проверяет факты продажи очереди на КТ под Челябинском
Специалист Минздрава РФ уточнил, что наличие или отсутствие COVID-19 может установить только лабораторная диагностика, ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты.
Как сообщало ИА REGNUM, большое количество пациентов, желающих сделать компьютерную томографию, спровоцировало очереди в поликлиниках. Так, в Пермском крае прокуратура организовала проверку по фактам скопления машин скорой помощи, ожидающих пациентов, которым пришлось стоять в очереди для получения процедуры компьютерной томографии с целью диагностики заболевания. А в Челябинской области надзорное ведомство начало проверку по факту продажи мест в очереди на компьютерную томографию. О таких фактах в Магнитогорске сообщили журналисты.