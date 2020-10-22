Хабаровск, , 09:49 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки было выявлено 158 новых случаев заражения коронавирусом (накануне 160), 90 человек выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Больше всего заболевших в Хабаровске — 99 человек, в районе им. Лазо — 28, в Комсомольске-на-Амуре — 15 случаев, в Хабаровском районе — восемь, в Верхнебуреинском — семь.

С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 14 338 носителей SARS-CoV-2, 10 619 пациентов излечились, 3596 продолжают лечение, из них в стационаре — 1695, амбулаторно — 1901. Скончались 123 жителя Хабаровского края.

По информации оперативного штаба, в Комсомольске-на-Амуре до конца октября на базе «Городской больницы №4» развернут второй инфекционный госпиталь на более чем 200 коек.

Сейчас в Комсомольске действует инфекционный госпиталь в «Городской клинической больницы №2», он рассчитан на 400 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для пациентов с коронавирусом открываются дополнительные временные модули на базе больниц.