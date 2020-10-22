Стокгольм, , 09:44 — REGNUM Новое дополнение для стратегической игры Stellaris выйдет уже 29 октября 2020 года. Об этом сообщалось 21 октября на официальном YouTube-канале студии Paradox Interactive.

Дополнение добавит в игру расу некроидов — разумную нежить, способную процветать там, где гибнут другие виды. Помимо этого, в Stellaris появится множество косметических элементов вроде портретов, моделей кораблей и видов города.

Напомним, Stellaris — это глобальная стратегия, посвящённая освоению космоса. Её релиз состоялся в 2016 году.

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