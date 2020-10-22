Белгород, , 09:48 — REGNUM Работы по дезинфекции общественных мест возобновили в Белгороде. Для того чтобы не создавать неудобств для жителей, работы планируется проводить в ночное время, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Силами спасателей управления ГОЧС уже проведена обработка городского автовокзала и культурного центра «Октябрь». Внимание уделяется входным группам, лестницам и скамейкам, стенам. В ночное время сотрудники муниципального управления Белгорблагоустройства будут дезинфицировать остановки, скамейки, малые архитектурные формы, светофорные кнопки вызова. Управляющие компании возобновят обработку подъездов.

До 25 октября городские власти планируют обработать более 30 объектов.