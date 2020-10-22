Екатеринбург, , 09:44 — REGNUM В Екатеринбурге зафиксировали очередь из машин скорой помощи у ЦГКБ №24. Об этом сообщают горожане.

Как передаёт портал «Е1», в очереди у приёмного отделения больницы находилось сразу 15 карет.

«Десять-одиннадцать машин стоят на сдачу пациентов. И еще на обработке четыре машины стоит», — сообщил местный житель.

В оперштабе региона пока не прокомментировали данный случай изданию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главврач скорой в Екатеринбурге Игорь Пушкарёв сообщил, что с конца второй декады октября 2020 года бригады работают на пиковых нагрузках.

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