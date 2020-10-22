Варшава, , 09:45 — REGNUM У двух десятков граждан Южной Кореи, работающих на строительном объекте Hyundai Engineering на северо-западе Польши, выявили коронавирус. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской компании.

По их словам, 21 октября коронавирус был выявлен у 23 южнокорейских и 145 местных сотрудников.

Известно, что первый положительный результат на коронавирус был получен сотрудником строительного объекта 15 октября, после чего весь персонал (около 1300 человек) были отправлены на тестирование.

В настоящее время все инфицированные изолированы, а компания предпринимает все необходимые меры по предотвращению распространения инфекции в соответствии с указаниями органов здравоохранения Польши.

В настоящее время в Польше выявлено более 203 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 3,8 тыс. человек.