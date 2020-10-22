Пермь, , 09:41 — REGNUM В Перми полиция задержала молодого человека, который работал на четыре интернет-магазина, практически круглосуточно распространяя сильное наркотическое средство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Пермском краю.

По данным ведомства, пермяк занимался сбытом мефедрона на территории Перми и Пермского края. Чтобы быстро покидать место оборудованного тайника, мужчина передвигался на электросамокате. При задержании у молодого человека в ходе личного досмотра обнаружили свёрток с наркотиком в крупном размере, который он планировал сбыть.

По месту жительства задержанного наркокурьера нашли спрятанный ноутбук, банковские карты и 300 тысяч рублей, полученные от продажи наркотиков. В компьютере хранились координаты готовых закладок. В трех районах Перми полиция нашла 42 тайника, десять из них с метадоном — особенно сильным и опасным синтетическим наркотиком. В общей сложности стражи порядка изъяли около 150 граммов запрещенных веществ.