Омск, , 09:39 — REGNUM Омский медицинский университет (ОмГМУ) оказывает помощь поликлиникам и больницам. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, в омские медучреждения направили студентов и ординаторов.

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Всего в ОмГМУ обучаются 777 ординаторов, 488 из них трудоустроены. В ковид-центрах трудятся 57 человек. Ещё 150 ординаторов приступят к работе в медучреждениях в ближайшее время.

По словам проректора по медицинской деятельности и региональному здравоохранению ОмГМУ Николая Николаева, все ординаторы привлечены к работе не как волонтёры, а на должностях врачей-стажёров:

«Они получают те доплаты, которые им положены. Безвозмездно мы ординаторов не привлекаем».

Николаев отметил, что ординаторы прошли обучение по спецпрограмме по работе в ковид-центрах.

Студенты со второго по шестой курс лечебного и педиатрического факультетов, а также студенты со второго по пятый курс стоматологического факультета оказывают помощь в поликлиниках в качестве волонтёров. Также к работе привлечён профессорско-педагогический состав вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 октября в Омской области коронавирус был выявлен у 13 891 человека.

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