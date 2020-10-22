Москва, , 09:37 — REGNUM В работе электронного дневника Москвы наблюдаются сбои. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на источник в одной из школ Москвы.

Отмечается, что с утра учителям одной из столичных школ пришло распоряжение снова проводить уроки на платформе Zoom, поскольку в работе ЭЖД, через который педагоги могут попасть на онлайн-урок в Microsoft Teams, наблюдаются сбои.

Аналогичную информацию подтверждают родители учащихся и сами школьники: по их словам, при входе в ЭЖД наблюдается «белый экран».

Учителя выходят из положения с помощью заданий в мессенджерах и через почту, а также посредством Zoom.