Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM Управление здравоохранения Екатеринбурга начало проверку по факту сообщений о массовом увольнении медиков. Об этом пишут СМИ.

«Мы проводим проверку по фактам, изложенным в СМИ. Запросили информацию у больницы», — цитируют РИА Новости представителя подразделения мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, о массовом исходе медиков стало известно накануне. По данным Е1.ru, из больницы №1 ушли десятки медиков. Их коллеги предположили, что одной из причин стала высокая нагрузка. Также не исключено, что медики ушли из-за не оправдавших их ожиданий ковидных выплат.

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