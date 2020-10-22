Новосибирск, , 09:35 — REGNUM В Новосибирской области днём ранее по данным космического мониторинга было зафиксировано 37 термических точек, из которых 31 подтвердились как пожар сухой растительности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество возгораний произошло в Карасукском и Барабинском районах.

За прошедшую неделю — с 12 по 18 октября — зарегистрировано 45 термических точек, что практически равно количеству возгораний за одни сутки 20 октября.

В Западно-Сибирском гидрометцентре отметили, что в ближайшие дни на территории 17 новосибирских районов сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса горимости.

В регионе по фактам природных пожаров возбуждено более двух тысяч административных дел, к административной ответственности привлечены 789 человек. По фактам лесных пожаров в 2020 году в Новосибирской области возбуждено восемь уголовных дел.