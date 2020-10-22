Монреаль, Канада, , 09:34 — REGNUM В многопользовательской экшен-игре For Honor стартовало праздничное событие «Монстры потустороннего мира». Об этом 21 октября сообщалось на официальном сайте проекта.

В рамках ивента геймеры получат доступ к двум новым режимам «Бесконечная битва» и «Охотники на демонов», где им предстоит сражаться с различными чудовищами. Разработчики отмечают, что событие продлится до 12 ноября 2020 года.

Напомним, For Honor — это соревновательная игра, посвящённая сражениям средневековых воинов. Её релиз состоялся в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Game Rant: разработчики Ghost of Tsushima уже работают над сиквелом