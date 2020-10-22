Москва, , 09:28 — REGNUM В Москве для пациентов с коронавирусом открываются дополнительные временные модули на базе больниц. Об этом 22 октября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

"Временные госпитали-родеры на территориях крупнейших московских клиник построены весной и были зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки», — сказала она.

По словам Раковой, некоторые модули уже приступили к приёму пациентов.

Новые мощности открылись на базе больниц №67 им. Л. А. Ворохобова и №52, медцентра в Коммунарке, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, инфекционной больницы №2. Всего создано около 50 временных госпиталей на базе 16 больниц. Все вместе они могут принять до 3 тыс. пациентов.