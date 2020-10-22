Нальчик, , 09:28 — REGNUM В Кабардино-Балкарии обнаружен коронавирус у министра здравоохранения Рустама Калибатова. Сообщение об этом появилось на официальной странице министерства в Instagram.

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«К сожалению, это, действительно, так. Рустам Михайлович находится дома, переносит болезнь в средней форме тяжести и продолжает работать дистанционно», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, по данным федерального оперативного штаба на 21 октября, в Кабардино-Балкарии в последние месяцы отмечается рост числа новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Отрицательная динамика усилилась за последнюю неделю. Ежедневно регистрируется более 100 новых случаев заражения. Общее число лиц с диагнозом COVID-19 за все время составляет 9198 человек.