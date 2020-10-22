Новосибирск, , 09:26 — REGNUM В Новосибирской области мошенники обзванивают объекты здравоохранения, представителей бизнеса и различные организации от имени руководства регионального управления МЧС РФ и шантажируют их якобы предстоящей проверкой пожарной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

«Новой «целью» мошенников стали компании по организации детского творчества. Лжесотрудники угрожают крупными административными штрафами или приостановкой деятельности, а взамен на лояльное отношение просят оказать помощь денежными средствами или подарками», — уточнили в МЧС РФ.

Новосибирцев просят быть бдительными и не идти на сделку с преступниками, а о фактах нарушений следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.