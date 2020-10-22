Соликамск, Пермский край, , 09:25 — REGNUM В Пермском крае суд признал главного энергетика предприятия Соликамска виновным в крупном коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным следствия, в 2015—2017 годах энергетик скрывал от своего руководства сведения о завышении стоимости электрической энергии и мощности, поставляемой на предприятие. Завышенные тарифы он использовал в корыстных целях для получения личной имущественной выгоды. Таким образом, он получил свыше 890 тыс. рублей.

Стоит отметить, фигурант уголовного дела заключил досудебное соглашение со следователем. Суд, учитывая это, вынес наказание мужчине в виде штрафа в размере 1 млн рублей и лишил права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях, в течение трех лет. Кроме того, у энергетика конфискована денежная сумма, полученная им в качестве коммерческого подкупа.