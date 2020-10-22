Киев, , 09:22 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 7053 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщил 22 октября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за сутки от последствий, вызванных коронавирусной пневмонией, скончались 116 человек, выздоровели 2679 пациентов.

Всего за время пандемии в стране выявили 322 879 случаев заражения, из них 6043 оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в рядах вооружённых сил Украины подтвердили 131 новый случай заражения SARS-CoV-2.

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