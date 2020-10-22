Москва, , 09:19 — REGNUM Тёплый атмосферный фронт изменит погоду в Москве, сообщили в центре «Фобос».

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого полями дождевой облачности, усилением ветра и небольшим повышением температуры», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, больше всего осадков пройдёт вечером — до 6 мм.

В Москве ожидается облачная погода, временами дождь. Воздух прогреется до 8 градусов тепла, в Подмосковье — до 9 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югру с 22 октября придут морозы. В течение суток в отдельных районах ХМАО ожидается туман, мокрый снег, ухудшение видимости на дорогах.