Абуджа, , 09:33 — REGNUM Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби «прямо» призвал президента Нигерии Мухаммеду Бухари защитить жизни «безоружных протестующих». Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

Архиепископ Кентерберийский — духовный лидер англиканского сообщества во всем мире, глава Церкви Англии в Соединённом королевстве.

Он заявил, что «осуждает» стрельбу по мирным протестующим во вторник, 20 октября, в «самых решительных выражениях».

По данным Amnesty International, 12 человек были убиты и многие другие ранены, когда лица в военной форме открыли огонь по демонстрантам. Губернатор штата, однако, заявил, что погибших нет, добавив, что около 25 человек были ранены.

Инцидент также осудили бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, кандидат в президенты США Джо Байден, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, звезда нигерийского футбола, нападающий «Манчестер Юнайтед» Один Игало и глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Джозеп Боррель.

«Вызывает тревогу известие о том, что несколько человек были убиты и ранены во время продолжающихся протестов против специального отряда по борьбе с грабежами в Нигерии. Крайне важно, чтобы виновные в злоупотреблениях были привлечены к ответственности», — заявил Боррель.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН призвали положить конец «полицейской жестокости» в Нигерии