Нур-Султан, , 09:17 — REGNUM В Казахстане введут административную ответственность для артистов, которые без предупреждений используют фонограмму. Это следует из законопроекта по вопросам культуры, сообщает 22 октября агентство «Казинформ».

Законопроект одобрили депутаты Сената Казахстана. Документ представила министр культуры и спорта республики Актоты Раимкулова. Она отметила, что в сфере концертной деятельности есть ряд проблем.

В частности, исполнители допускают некорректное поведение, оскорбление зрителей, появление на сцене в нетрезвом виде, срыв концертов, а также использование ненормативных слов.

Использование артистами фонограммы будет регламентировано в отдельном подзаконном акте. Артистов обяжут указывать в рекламной продукции факт использования фонограммы.