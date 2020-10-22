Чебоксары, , 09:23 — REGNUM В Чувашии по состоянию на 22 октября с начала пандемии носителями коронавируса числятся 9 379 человек. За сутки инфицирован еще 41 пациент. Накануне заболели 47 жителей региона. Об этом сообщает республиканский минздрав.

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С начала наблюдения побороли инфекцию 7 812 человек, за сутки — 58 пациентов. Всего скончались 122 жителя Чувашии. Еще три летальных исхода зарегистрированы среди пациентов с коронавирусом за минувшие сутки.

ИА REGNUM напоминает, темпы прироста числа заболевших COVID-19 в Чечне — самые низкие в России. По данным федерального оперативного штаба на 21 октября, они составили 0,2%. На втором месте с показателем 0,3% расположились Чувашия и Чукотка.

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