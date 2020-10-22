Сухум, , 09:12 — REGNUM 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 21 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 390 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 136 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 150 пациентов, у 124 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 30 человек. Кроме того, десять пациентов с коронавирусной инфекцией помещены в мобильный госпиталь Министерства обороны России, который был развернут в Сухуме.

Всего в Абхазии выявили 3172 носителя SARS-CoV-2. Из них 1278 победили инфекцию, в том числе 41 за последние сутки. За время пандемии в Абхазии скончались 32 человека с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что выявление 136 носителей коронавируса за сутки в Абхазии является максимальным показателем для республики за время пандемии.

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