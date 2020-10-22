Нальчик, , 09:10 — REGNUM В Кабардино-Балкарии переведут на дистанционный формат работы 25% госслужащих. Решение об этом было принято в ходе заседания оперативного штаба 21 октября с участием главы республики Казбека Кокова, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Эта мера послужит снижению риска распространения коронавирусной инфекции, считают власти республики.

«В числе иных дополнительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Казбек Коков назвал перевод 25% сотрудников органов исполнительной власти и муниципалитетов КБР на дистанционный формат работы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, весной 2020 года в Кабардино-Балкарии все органы власти работали в дистанционном режиме в связи с указом главы региона о введении режима самоизоляции.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии ужесточили режим полной самоизоляции