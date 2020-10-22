Благовещенск, 22 октября 2020, 09:22 — REGNUM В Благовещенске Амурской области в двух особо многолюдных местах появились оригинальные баннеры с неоднозначной социальной рекламой. Местные жители испытывают противоречивые чувства.
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На больших красочных баннерах осуждается беспечность в отношении защитных средств в период пандемии коронавируса.
«Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья», «Социальная дистанция — 1 метр. Выбор за тобой» — и фото надгробий.