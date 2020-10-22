Москва, , 08:56 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили более двух десятков обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Такие данные по состоянию на 21 октября на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Гринкевич.

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«В идлибской зоне деэскалации зафиксирован 21 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Гринкевич.

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При этом, по его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре террористы обстреляли населённый пункт в провинции Мизназ в провинции Алеппо. 6 октября в сирийской провинции Алеппо взорвался автомобиль с взрывчатыми веществами. Теракт произошел в городе Эль-Баб. В результате теракта пострадали не менее 75 человек, 18 из них погибли.