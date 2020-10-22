Анкара, , 08:53 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Турции было выявлено свыше 2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 октября сообщает министерство здравоохранения страны.

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По информации министерства, за последние сутки в стране выявили 2023 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 353 426.

Также сообщается, что за это же время в Турции от COVID-19 скончались 68 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов возросло до 9513.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 308 446 человек вылечились от нового заболевания и что всего за время пандемии было проведено 12 759 069 тестов на коронавирус, 117 943 из которых — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Турции за сутки было выявлено 1894 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.