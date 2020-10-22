Избербаш, Дагестан, , 08:50 — REGNUM Бывший глава дагестанского города Избербаш Абдулмеджид Сулейманов признан виновным в незаконном распоряжении муниципальной квартирой. Он приговорен к условному сроку, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Установлено, что в 2017 году Сулейманов, будучи мэром Избербаша, безвозмездно передал в собственность местной жительнице квартиру площадью 110 кв. метров, которая находилось на балансе муниципалитета. Рыночная стоимость этой квартиры превышает 2,1 млн рублей. В последующем она была перепродана третьему лицу.

Избербашский городской суд признал Сулейманова виновным в превышении должностных полномочий. С учетом частичного возмещения ущерба ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Суд также удовлетворил иск о взыскании с него в пользу города оставшейся невозмещенной суммы ущерба в размере 1,4 млн рублей.

Абдулмеджид Сулейманов возглавил Избербаш в 2008 году (до этого мэром города был его брат Магомед Сулейманов). В декабре 2019 года после критики со стороны главы Дагестана Владимира Васильева он написал заявление об уходе по собственному желанию.