Таллин, , 09:27 — REGNUM В корпусе затонувшего парома «Эстония» есть еще как минимум одно отверстие, помимо 4-метровой дыры, обнаруженной в ходе съемок документального фильма Discovery. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном правительством Эстонии, сообщает шведская газета Fria Tider.

Напомним, что в сентябре съемочная группа Discovery сумела обнаружить 4-метровое отверстие, о существовании которого ранее не было известно как шведским, так и эстонским властям. В связи с этим официальный Таллин потребовал от правительства Швеции нового расследования трагедии, унесшей жизни более 850 человек.

Группа эстонских экспертов, изучавшая отснятый материал, заметила еще одну дыру, хотя и гораздо меньшего размера, на корме по правому борту. Заключение экспертов было опубликовано эстонским правительством.

Хенрик Эвертссон, снявший документальный фильм для Dicovery, заявил в интервью Aftonbladet, что ему было известно о втором отверстии, но он предпочел не упоминать о его существовании в документальном фильме.