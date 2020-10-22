Афины , , 08:47 — REGNUM За минувшие сутки на территории Греции выявили 865 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Национальной организации общественного здравоохранения страны.

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По информации организации, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 27 334.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Греции на сегодняшний день составляет 534.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Греции за сутки было выявлено 667 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.