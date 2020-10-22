Абакан, , 08:45 — REGNUM По состоянию на 22 октября в Хакасии коронавирус выявлен у 5812 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 99 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Выздоровел ещё 41 житель Хакасии. Общее число выздоровевших выросло до 4666.

Получают лечение 1086 человек. Один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 21 октября в Хакасии было выявлено 92 случая заражения коронавирусом. За весь период в республике скончались 57 пациентов с COVID-19.

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