Стокгольм, , 09:08 — REGNUM 1 апреля Агентств общественного здравоохранения Швеции рекомендовало гражданам старше 70 перейти в режим самоизоляции, избегая поездок на общественном транспорте и физических контактов с другими людьми. 22 октября министерство здравоохранения и социальных дел Швеции и Агентство общественного здравоохранения объявят свое решение в отношении соблюдения действующих ограничений в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Решение ответственных ведомств держится в настолько строжайшем секрете, что государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл отказался отвечать, пойдут и власти на смягчение или ужесточение рекомендация для пожилых людей. Эпидемиолог ограничился коротким заявлением, намекнув, что объявленные 22 октября новые рекомендации будут «смесью новых и старых обязательств».

«То, что будет представлено, было чем-то, чему предшествовали длительные дискуссии, или это, что возникло в эти последние дни?», — спросили журналисты.

«Я бы сказал: и то, и другое», — немногословно ответил Тегнелл.