Горно-Алтайск, , 08:40 — REGNUM На Алтае за минувшие сутки выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб региона.«COVID-19 подтвердился у 67 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у семи детей; у 42 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у 22 жителей Улаганского района, в том числе у трёх детей; у 21 жителя Онгудайского района, в том числе у одного ребёнка; у 20 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трёх детей; у 12 жителей Усть-Коксинского района; у 11 жителей Шебалинского района; у восьми жителей Усть-Канского района; у шести жителей Чемальского района; у пяти жителей Турочакского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей Чойского района, в том числе у одного ребёнка», — уточняется в оперативном сообщении.

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За это же время скончались два пациента.

Всего в Республике Алтай выявлено 6080 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4226 человек, скончались 38 человек.

Отметим, что днём ранее за прошедшие сутки было выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.