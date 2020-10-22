Казань, , 09:21 — REGNUM В Татарии по данным на 22 октября зарегистрированы с начала наблюдения 108 летальных случаев от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией. Как сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19, погибли еще две женщины, не сумевшие побороть заболевание.

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Одной из них было 67 лет. Ее госпитализировали в стационар с пневмонией. Лечение пациентки осложнялось на фоне сердечной недостаточности. Вторая — 79-летняя пациентка. Женщину доставили в инфекционный госпиталь с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, осложненной двусторонней внебольничной пневмонией. У пациентки имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 21 октября выявили 1813 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 1840 случаях заражения SARS-CoV-2, что стало рекордным показателем суточного прироста зараженных с начала пандемии. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 187 698 случаев.

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