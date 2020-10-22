Бразилиа, , 08:42 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 24,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 24 818 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 5 298 772.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 566 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 155 403.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 756 489 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 23 227 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.