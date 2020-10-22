Москва, , 08:37 — REGNUM Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека продолжают мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. На этот раз объектом проверки стали продукты питания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора 22 октября.

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В ведомстве уточнили, что всего специалисты службы провели свыше 135 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них новой коронавирусной инфекции.

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«Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено, — подчеркнули в Роспотребнадзоре. — Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды».

Таких положительных исследований образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды оказалось 170. Это 0,13% от общего числа исследованных проб. Они были взяты в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные установили, что коронавирусная инфекция на различных поверхностях живёт достаточно долго. Так, выяснилось, что при комнатной температуре на гладких поверхностях SARS-CoV-2 может жить 28 дней. По данным исследователей, самыми опасными являются непористые поверхности, такие как стёкла на экранах смартфонов, бумажные и полимерные купюры, а также предметы из нержавеющей стали. На них SARS-CoV-2 может жить при температуре 20 градусов тепла около месяца, а при температуре плюс 30 градусов — до трёх недель.