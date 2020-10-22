Буэнос-Айрес, , 08:38 — REGNUM За истекшие 24 часа в Аргентине было выявлено свыше 18,3 тыс. случаев новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

По информации министерства, за последние сутки в стране выявили 18 326 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 037 325.

Также сообщается, что за это же время в Аргентине от COVID-19 скончались 384 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 27 519.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 840 520 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено свыше 16,3 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.