Москва, , 08:36 — REGNUM Бывший заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, которого задержали по подозрению в мошенничестве, был уволен ещё летом 2019 года. Об этом сообщил журналистам советник главы ведомства по взаимодействию со СМИ Валерий Грибакин.

Он уточнил, что ранее в отношении Милейко провело проверку Главное управление собственной безопасности Росгвардии. По её итогам было принято решение об освобождении Милейко от занимаемой должности.

«Летом 2019 года он был уволен», — сказал Грибакин.

Ранее стало известно о задержании Милейко по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В деле фигурирует нежилое помещение в подмосковной Балашихе, оформленное на родственницу генерала, а позднее перепроданное по низкой цене.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года рапорты об отставке подали сразу два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова. Это генерал-лейтенант Сергей Милейко и генерал-полковник Сергей Меликов.

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