Екатеринбург, , 08:36 — REGNUM В Свердловской области возобновили все формы волонтёрской деятельности для помощи жителям, находящимся на «самоизоляции». Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков.

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Чиновник подчеркнул, что в регионе продолжают работу добровольческие штабы, поддерживающие население в условиях пандемии COVID-19. Жителей, нуждающихся в поддержке, просят обращаться к волонтёрам, передаёт «Областная газета».

Действуют две горячие линии для оказании помощи пожилым гражданам, одна из них — для жителей Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 33 425 случаев заражения коронавирусом.

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