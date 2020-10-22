Оренбург, , 08:35 — REGNUM Внучка знаменитого комдива Татьяна Чапаева прокомментировала установку памятника в Оренбургской области в честь уральского казака Тимофея Сладкова. «Считаю это кощунством. Я вообще не знаю, что там сами оренбуржцы по этому поводу думают. Почему они этот памятник еще не снесли? О чем они думают? Они ждут, что я приеду и спихну этот постамент? За топор надо браться», — сказала она, сообщает издание «Газета.Ru».

Напомним, недавно в селе Красное на ул. Чапаева на территории православного храма состоялось открытие памятника участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову, чей отряд уничтожил штаб 25-й дивизии вместе с её командиром — Василием Чапаевым. Инициаторами установки памятника Сладкову стали казаки, а источником финансирования — пожертвования.

Первый секретарь обкома КПРФ Максим Амелин негативно отреагировал на ситуацию с открытием памятника. Он считает, что сначала надо было обсудить мероприятие с общественностью, а не закулисно договариваться казакам с церковью.

Сами казаки обратили внимание на то, что история Гражданской войны в России (1917—1922 гг.) переосмысливается, а имена ряда ее участников реабилитируются.

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