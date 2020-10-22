Абуджа, , 08:36 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал положить конец «жестокости» со стороны полиции в Нигерии, передает информационное агентство AFP со ссылкой на заявление пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Как сообщают репортеры, вооруженные лица открыли огонь по мирным протестующим во вторник, 20 октября, в результате чего «несколько человек погибли». По данным Amnesty International, жертвами протестов стали 12 человек.

«Генеральный секретарь настоятельно призывает силы безопасности всегда действовать с максимальной сдержанностью, призывая протестующих к мирным демонстрациям и воздержанию от насилия», — заявил Дюжаррик.

В заявлении также говорится, что Гутерреш призывает правительство Нигерии расследовать инциденты стрельбы и привлечь виновных к ответственности.

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