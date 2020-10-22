Ханты-Мансийск, , 08:32 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 199 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 22 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 193 случая.

Основные очаги заражения на 22 октября: Сургут — 44 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 25; Нижневартовск — 20; Нягань — 18; Урай — 15; Нефтеюганск — 11; Советский район — 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 22 октября зарегистрировано 26 516 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 23 104 человек, 219 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 22 октября — 1,00. За сутки на COVID-19 обследовано 7 074 человека, всего — 749 724. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развертыванию мест — 31,78%.