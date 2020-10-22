Кемерово, , 08:21 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на утро сегодня, 22 октября, за прошедшие сутки было выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 32, Междуреченск — 24, Кемерово — 20, Ленинск-Кузнецкий — 17, Анжеро-Судженск — 13, Осинники — 12, Белово — восемь, Киселевск — восемь, Прокопьевск — шесть, Юрга — шесть, Мыски — пять, Беловский МР — четыре, Березовский — три, Калтан — три, Таштагольский МР — три, Полысаево — два, Гурьевский МО — один, Ижморский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Мариинский МР — один, Тисульский МР — один, Топкинский МО — один, Тяжинский МО — один, Юргинский МО — один, Яйский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 220 пациентов выздоровели, двое скончались. Всего в регионе выявлено 13 827 случаев заражения коронавирусом, 9520 пациентов выздоровели, 186 скончались, медицинскую помощь получает 4121 пациент с диагнозом COVID-19.

Отметим, что по данным на утро 21 октября в Кузбассе было выявлено 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией.