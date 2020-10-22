Благовещенск, , 08:22 — REGNUM Власти столицы Приамурья — Благовещенска — готовятся к встрече Нового года. Несмотря на сложную эпидобстановку, для горожан стараются сделать всё для праздничного настроения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Праздничные гулянья будут организованы на площади Ленина и на набережной Благовещенска. Площадь к декабрю предстанет в новом оформлении. Планируется установить ёлку, вокруг которой будет сцена, сделать ледяные поздравительные надписи и 12 зодиакальных фигур с подсветкой.

«В этом году мы расширим сеть площадок, куда горожане смогут прийти и провести новогодние каникулы на свежем воздухе, покататься на горках и на коньках», — рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Новогоднюю набережную украсят светодиодные конструкции «Семья оленей», «Снеговик», «Шар», «Светящийся фонтан», а также ледовые фигуры с подсветкой.

Кроме того, без праздничного убранства не останутся улицы и кольцевые развязки. Будут установлены светодиодная ель со звездой, 12 ледовых фигур с праздничной подсветкой.

Вдоль автомобильных дорог засияют около 3400 «снежинок», «сосулек» и «звёзд».

"Решение о проведении развлекательной программы на площади Ленина будет принято позже в зависимости от ситуации с заболеваемостью в городе. Новогодний фейерверк будет», — пояснили в городской мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Владивостока определились с основной концепцией празднования наступления 2021 года. Новый год предлагается горожанам отметить в сказочном стиле по произведениям Александра Пушкина.