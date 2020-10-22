Сеул, , 08:21 — REGNUM В Южной Корее продолжает расти число случаев гибели людей после вакцинации от гриппа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По состоянию на 22 октября, в стране скончались 16 человек.

Известно, что в ночь с 21 на 22 октября скончались житель Инчхона в возрасте старше 70 лет и житель города Сунчхон провинции Чолла-Намдо в возрасте старше 80 лет, 21 октября — жительница уезда Имщиль провинции Чолла-Пукто в возрасте старше 80 лет, житель города Чханвон провинции Кёнсан-Намдо в возрасте старше 50 лет, житель города Сонджу в возрасте старше 70 лет.

Взаимосвязь между вакцинацией и смертью пока не установлена.

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