Мехико, , 08:19 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 6,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, за последние 24 часа в стране выявили 6845 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 867 559.

Также сообщается, что за это же время в Мексике от COVID-19 скончались 522 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 87 415.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 632 037 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено свыше 5,7 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.