Казань, , 09:18 — REGNUM Жители Татарии все чаще заражаются новой коронавирусной инфекцией на рабочем месте. Об этом сообщила заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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«Если в сентябре при контактах в быту Covid-19 заражалось 47%, а через трудовые коллективы — 44%, то сейчас, в октябре, структура несколько поменялась: 57% заражений в трудовых коллективах и 33% — в быту», — отметила представитель ведомства. Такое изменение связано прежде всего с тем, что сотрудники предприятий возвращаются после отдыха во время бархатного сезона. Работодателям напоминают, что необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования по профилактике от коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с начала наблюдения по состоянию на 21 октября заражены коронавирусом 7 943 человека, за минувшие сутки инфицированы еще 44 пациента. Накануне сообщалось о 43 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6 803 человека, за сутки — 31 пациент. Летальных исходов за все время зарегистрировано 106 случаев.

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